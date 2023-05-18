名嘴許聖梅今年1月不慎摔倒，導致膝蓋軟骨裂成兩半，只能打石膏、坐輪椅，忍痛推掉不少工作。事隔4個月，許聖梅復工錄影，表示重摔後才發現罹患肌少症，現在膝蓋位移偏掉甚至腫大，走路重心不穩，尚未完全恢復。

根據《三立新聞網》報導，許聖梅有骨質疏鬆和肌少症，才會一摔就骨裂，她忍痛推掉1個半月的通告，粗估損失約50萬，且每月還得噴約2萬塊治療費，現在趕緊復工賺錢，打算買新房。

許聖梅1月收工時不小心重摔，膝蓋軟骨直接碎成兩半，只能打著石膏躺在床上，下床時還得仰賴婆婆沒用到的助行器和輪椅，自我安慰「也是個福報啦」，但她也感慨「要知道自己有没有朋友？骨折的時候就知道了，因為朋友全跑光了」；經過43天的休養，許聖梅脫下輔具，發現肌肉大量流失，趕緊補充乳清蛋白和做運動增加肌肉量。

受傷後的許聖梅，深刻體會人生殘酷的一面，修復1個月時復工上節目，遭人背後酸「這麼愛搶錢，把位置讓出來會死啊？」她無奈地表示，已經讓出很多位置了，現在盡量在不勉強的情況上工，感謝製作單位和廠商的全力支持；至於坐輪椅的感受，許聖梅直呼：「視野好低，很没安全感。哈哈哈，還是早點站起來的好。」