為與國際接軌,玉山金本周舉辦金融業財務碳盤查交流研討會,邀請PCAF碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF)亞太區負責人Tiange Wei來台演講,共有17家跨業別機構代表包含金管會、CDP碳揭露計畫組織(Carbon Disclosure Project)、銀行業、保險業、證券業、期貨業、投信投顧業等共同參與,針對國際財務碳盤查的實務做法與建議進行深入交流,攜手金融同業共議永續未來,並增進台灣金融國際競爭力。

玉山銀行法人金融事業處林隆政執行長表示,玉山身為先行者聯盟成員更有責任為淨零轉型做標竿。在編製計算指引的過程中,玉山主動與全球第一個發布《金融業全球溫室氣體盤查和報告準則》(Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry)的國際組織PCAF多次跨國請益,PCAF的專家們對於先行者聯盟與淨零平台的作為印象深刻,也對於台灣主管機關與金融業者在淨零議題的積極推動跟攜手合作給予高度肯定,不只展現出先行者的決心,更代表台灣勇於面對及解決氣候變遷問題。