夏天將至，馬來西亞一名大學生丹尼爾表示，最近天氣悶熱，為了省錢他和室友都不願意開冷氣睡覺，結果導致他們睡不好，因此用電風扇、保麗龍箱子、鹽、冰塊和2個寶特瓶自製「低成本冷氣」，而成品實測效果還不錯，能讓房間涼爽2到3小時，讓他與室友能好好入睡。

根據外媒報導，馬來西亞一名大學生丹尼爾在TikTok上PO影片分享，最近幾天天氣炎熱，導致他與室友都睡不好，經常睡到一半就被熱醒，因此決定自己做簡易版的冷氣降溫，所需要的工具包括電風扇、保麗龍箱子、鹽、冰塊和2個寶特瓶，總成本不到30令吉（約台幣204元），製作方法也很簡單。

丹尼爾表示，先把冰塊與鹽巴放到保麗龍的箱子裡面，接著在保麗龍箱子頂端挖出1個洞，讓電風扇將風吹進寶麗龍箱子裡面，接著在箱子的兩側各挖1個洞，讓風能夠排出來。而丹尼爾為了使風力集中，在兩側洞口加裝底部切開的寶特瓶，讓冷風集中從罐底開口吹出來。

丹尼爾指出，由於他和室友都是窮學生，不想開冷氣睡覺，因此才決定自製這款陽春版的「冷氣」，而且因為宿舍的房間狹小，因此這款陽春冷氣的效果還不錯，大概可以讓房間維持涼爽2到3小時，足以讓他和室友好好睡覺。不過，由於普通冰塊融化的速度太快了，因此他下次可能會改用乾冰，效果會更持久。