在北京政府強力扶植下，中國面板業迅速崛起，南韓業者過去曾蟬聯全球面板市占霸主長達17年，但已在2021年將寶座拱手讓給中國，如今僅在OLED領域還有領先優勢，為改善頹勢，南韓政府將推出扶植政策，目標是奪回全球面板產業領先地位。

根據韓聯社報導，南韓財政部長秋慶鎬(Choo Kyung-ho)表示，南韓面板業在2004年至2020年期間，一直保持領先，但中國後來拿走LCD面板市場主導權，現在連OLED領域也步步進逼，令南韓感到強烈危機感。

南韓政府今年1月把面板業列入《特別限制稅務法》所定義的國家戰略產業，享有稅額抵減及投資補貼。秋慶鎬進一步指出，他將提出具體完整的配套措施以扶植面板業，產業通商資源部將於本週公布相關細節。

南韓面板業因不敵削價競爭，三星顯示2022年6月全面退出LCD面板業務，LG顯示也在2022年底關閉南韓LCD電視面板產線，近期更傳出LG顯示廣州8.5代LCD生產線一半產能處於停產狀態，正急於向外界求售的消息。

另傳出南韓近期也開始打算聯合美國限制中國的發展，考慮將OLED技術也納入對中國的出口管制項目之一。