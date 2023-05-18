排灣族歌手Kivi以專輯《分水嶺Parius》，入圍金曲獎最佳原住民歌手、最佳原住民專輯及年度專輯三大獎項，不過卻遭歌手紀曉君質疑演唱的歌曲《排灣族聖詩》的出處有版權爭議，更反問對方： 「請問有做功課嗎？」不過事後她卻把矛頭指向媒體，引發網友熱議。

對於紀曉君質疑排灣族歌手Kivi未做功課，專輯製作人阿爆表示這首歌是Kivi在八瑤教會所學的歌，當初要收錄在專輯時，有先徵詢過八瑤教會長老的意見，當時長老表示可以讓Kivi翻唱，只要記得上教會並奉獻，畢竟唱聖歌也是宣教方式，接著提到原住民歌謠有很多相似之處，所以更鼓勵年輕人創作歌曲，也感謝紀曉君對此事發聲。

未料，紀曉君事後再次發文表達不滿，不過對象指的卻是媒體，她表示不解為何每次發言，媒體都要以「怒轟」兩個字形容她的心情，為何不能用「表示」兩個字來形容，讓她略帶火氣質問： 「怒轟什麼啦！又懂勒，不要一直打給我啦，我很忙」，對此，網友紛紛回應： 「看到怒轟才真的怒了」、 「一直怒轟...我還以為妳去打棒球了餒」，居然意外釣出她本尊回應：「我應該是第四棒吧」。

向來有話直說的紀曉君，先前在臉書發文：「人紅了，就說為什麼有了成就不回饋部落？」她表示當年奪下金曲獎最佳新人獎時，平時不理會她們族群的人，都來蹭熱度爭她是哪一族，眼見這現實的一幕，讓她不禁感嘆：「以前不來爭，紅了就來爭？是想毀謗誰，真是夠了」，更向所有人喊話：「不要落井下石，就很感謝了」。