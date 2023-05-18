中山醫院家醫科醫師陳欣湄分享門診案例，一位50多歲女士，患有嚴重過敏性鼻炎和濕疹，儘管接受許多治療，症狀始終沒有改善。後來醫師發現，關鍵在她的飲食習慣以外食，大量零食和炸食為主，經過門診的諮詢和指導，1個月後濕疹竟改善了70％。陳欣湄表示，慢性發炎是一種長期、反覆發生的發炎狀態，想預防可從飲食、環境、內在健康及生活習慣等4面向著手；此外，身體若出現7種症狀可能是慢性發炎的徵兆。

家醫科醫師陳欣湄近來在個人臉書專頁發文表示，當身體處於長期慢性發炎狀態，很容易引發糖尿病、代謝性疾病、心血管疾病或是癌症，日常生活想要避免，其實可從4面向來檢視和改善。

首先是「飲食」，陳欣湄說，某些飲食習慣會引起身體的慢性發炎，但要真正控制飲食不是一件簡單的事。她提到，曾碰過一位50多歲女士，患有嚴重過敏性鼻炎和濕疹，儘管接受許多治療，症狀始終沒有改善，進一步了解對方的飲食習慣後才知道，原來患者習慣以外食、大量的零食和炸食為主。經過門診的諮詢和指導，她開始改變飲食習慣，一個月後，該名病患的濕疹已經改善70%，也很開心不需要再靠藥物控制。

其次是「環境」，陳欣湄指出，環境中存在著許多污染物，如重金屬、塑化劑、抽菸、空氣污染等，這些都可能導致我們的身體處於發炎狀態。陳欣湄建議，多用自己的餐具、杯子，愛環保救地球外，也對自己身體有助益。

再來是「內在健康」，陳欣湄說明，粒線體在我們的細胞中扮演著產生能量的角色，主要的任務是合成能量（ATP），當粒線體出現障礙時，容易推積成自由基，進而造成慢性發炎。

最後則是「生活習慣」，也是容易被忽視的部分，陳欣湄解釋，如良好睡眠、適度運動，都能夠幫助我們的身體調節自身，進而減少慢性發炎的發生，一旦出現睡眠障礙，就容易促使身體釋放發炎激素。

至於有哪些症狀代表身體正在經歷慢性發炎？陳欣湄列舉7種可能，如反覆發生的關節痛、很難修復的肌肉酸痛、慢性疲勞、反覆感染、腹瀉或便祕、皮膚濕疹、過敏性鼻炎。