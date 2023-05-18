解放軍秀大批無人機真實戰力

陸製無人機在全球市場位居領先地位，但隱藏的「看門狗」技術已到位，以限制買家用它們來攻擊中國。

據《南華早報》（South China Morning Post）17日報導，一位接近解放軍的消息人士說，所有的陸製戰鬥和偵察無人機在設計和研發時，都內建了「電子地理圍欄」辨識系統，只能在中國邊界外飛行。

由於事涉敏感，而要求匿名的消息人士說，這就是所謂的「看門狗」工具，這種簡單的技術在於確保敵軍無法用大陸出口的無人機來攻擊中國。此外，這名消息人士說，無人機內建相關元件和擁有「電子地理圍欄」性能的訊息，中國開發商都寫在說明書裡。

而這似乎證實了去年土耳其頂尖無人機開發商告訴《歐亞時報》（The EurAsian Times）的，那就是陸製無人機在接近中方邊界時就會掉頭。

Built-in watchdogs protect China from its own drones: military source https://t.co/v2YweFoCk0 — South China Morning Post (@SCMPNews) May 17, 2023

拜卡科技（Baykar Technology）執行長拜拉克塔（Haluk Bayraktar）說，由於陸製無人機的「隱藏限制」，還有「低於預期水準的表現」，以致部分客戶找上他們製造的「旗手」（Bayraktar）-TB2土耳其無人機。

此外，拜拉克塔還說，土耳其無人機的總出口量已超越中國。而北京軍事專家李杰說，中方無人機開發商以國家安全，而不是以業務為最高優先，其實是適當的做法。他並指出，中國無人機製造商在出口無人機中內建「看門狗」技術是「常識」。

他指出，所有的無人機都需要靠美國的GPS，或是中國的北斗導航系統來導航，因此讓開發商內建硬體中的經緯度數據應該非常敏感。