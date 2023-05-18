大陸女星Angelababy（楊穎）擁有洋娃娃般的精緻外型的她，即使生過孩子身材狀態仍保持得相當好；然而，近期她在20歲時拍攝的性感寫真意外流出後再度爆紅，當時還是模特兒的她，雖臉上嬰兒肥還未退去，但她眼神充滿誘惑的模樣，看起來相當誘人，更引來網友大讚她美貌至今沒變。

Angelababy在2009年時曾推出寫真集，可見寫真整體風格為慵懶風，穿著長袖上衣下身僅穿著黑色內褲的Angelababy，放下一頭浪漫捲髮，在床上擺出不同姿勢，眼神撩人看起來相當性感，雖當年她只有20歲，但她的混血美貌加上完美身材，在當時造成轟動，而如今34歲且為人母的她，依舊少女感滿滿。

事實上，Angelababy出道多年常深陷整形傳聞，加上狀態不佳時，黑眼圈明顯、臉垮憔悴顯老態，就如同日前她在新古裝劇《相思令》開鏡典禮流出的照片，就遭網友狠批蘋果肌下垂、微笑唇歪掉、黑眼圈明顯等，連死忠粉絲都直言：「baby又熬夜水腫了」、「希望她快點調整，今天確實狀態不太好」、「看起來狀態就是憔悴啊」。

不過，事後粉絲曬出零濾鏡影片，且超近距離拍攝替她平反，畫面中可見 Angelababy高顏值絲毫不受影響，皮膚緊緻烏黑大眼睛有神又靈動，整個人仙氣十足，換上輕便私服的她更顯年輕，完全打破之前「老態」負評，讓人看了驚艷不已。