台北市與大陸上海市輪流舉辦的「雙城論壇」多屆，而今年是台北市長蔣萬安上任後第一場雙城論壇，將由上海擔任主辦方，不過適逢選舉年，蔣萬安是否親自出席也成關注，台北市長蔣萬安18日表示，北市府昨日已派副祕書長王秋冬一行人前往上海城市交流，預計今日返台，會談中也會針對雙城論壇初步交換意見，不過舉辦時間仍待討論，尚不確定是否會在7月舉辦。

「2023台北上海城市論壇」今年輪到上海市政府主辦，同時也是疫情後首度恢復實體舉行。蔣萬安今上午出席接見112年度全國小學田徑錦標賽台北市代表隊活動，會前受訪表示，此次派王秋冬一行人就城市交流議題到上海，昨天去今天就會回來，按照往例就事務性來交流，包括體育文化、疫後觀光以及上海漁產等等，雙城論壇也會初步交換意見，但不是唯一內容。

蔣萬安強調，雙城論壇行之有年，從前市長郝龍斌到柯文哲每年都有舉辦，定位就是城市交流，會秉持對等尊嚴、善意互惠的原則來舉辦，至於細節部分都還在規畫討論中。

據了解，此次城市交流之所以會曝光，是因王秋冬以及隨行秘書處大陸工作小組執行長楊慶輝皆屬公務員身份，赴陸需先申請通報，因此消息才曝光。而雙城論壇究竟是否在7月舉辦，知情人士表示，詳細時間點都尚未討論出，甚至要採實體或是線上舉辦都還在研議。但選舉年確實是很重要的考量，蔣萬安親自去是加分或扣分都還在評估。