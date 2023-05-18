國民黨2024總統人選昨（17）日正式出爐，新北市長侯友宜獲得徵召，然而，昨天網路上卻有不少自稱挺郭者表達不滿意見，甚至到國民黨主席朱立倫臉書留言謾罵、並放話要改投民眾黨主席柯文哲。對此，國民黨桃園市議員黃敬平分析，在這些網友中有人可能是反串的，目的是要造成藍營分裂。

黃敬平昨在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，國民黨上周已接獲消息，有不少民調、公關公司收到指令，要在這兩個禮拜內進行民調操作，他也提到，綠營要求支持者在接到民調電話時，一律回答支持郭台銘，綠營側翼也在網路上操作支持郭的氛圍。因此，黃敬平直言，這兩周的民調「能參考嗎？」

另外，前立委沈富雄也指出，綠營選民有一個默契，就是希望國民黨派郭台銘出戰，為了幫助民進黨勝選，他們可能會搧風點火、假裝自己支持郭，「鬧越久越好」。而萬一國民黨最後真的上當、提名郭台銘參選，這些綠營選民會更高興，因為郭比侯友宜好打，民進黨躺著選就選贏了。