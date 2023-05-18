民進黨總統參選人、副總統賴清德日前在政大演講時，有人詢問，「主席如果以後有機會當上台灣的領導者，是否有魄力去對建商、或對房價這部分，做一個政策性的壓制，或對投資客去做一個遏止？」結果賴回應，「你有沒有注意到房價現在在降？」，引發各界熱議。中天電視網路節目《有哽》就針對此事進行街訪，不少民眾都直言，希望政府高官能多了解民間疾苦。

中天電視網路節目《有哽》17日進行街訪，針對賴清德說，「房價現在有在降？」大部分的受訪者都直言，「我是感覺不到」、「沒有」、「沒什麼感覺，數字還是太高了」；年輕人也坦承，「（房價）其實有點像走樓梯，起起跌跌，都是往樓梯高的方向走」、「謊言的一種，我是租房族，因為買不起，再怎麼努力工作都來不及賺買房子的錢，我們是30幾歲世代，身邊大部分的人都面臨一樣的因素」。

另有民眾直言，賴講出來這些話，是為了迎合支持者，也沒法去改變。該民眾怒批，賴一定活在不同世界，從以前就活在不同地方，「如果他願意去其他地方，不要說其他顏色的百姓，只要是偏中立的，就可以發現是活在平行宇宙，他如果想當總統，不應該去看看其他的世界，其他人的想法嗎？」還有年輕人認為，「他們可能收入和一般人不一樣，以他們的年收入，房子不是奢侈品，但我們是一般老百姓，民間疾苦，希望政府能夠多了解。」

網友看完年輕民眾的心聲，也留言表示，「就算房價有在降，民眾還是買不起。比方說，總價3億降到2億，有在降，還是遠遠超過一般受薪階級負擔能力之外。」、「年輕人你們還要挺賴？他根本就不覺得房價貴？你們買不起要怪自己」、「那就跟他買房子好了？」。