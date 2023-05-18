法務部矯正署昨（17）日辦媒體茶敘，少年矯正學校勵志中學校長林家如表示，勵志中學6日啟用「勵志夢想學院」時，當天一名17歲女學員分享成長歷程，說自己國小一年級時，因家裡沒大人，只好把4個月大的小弟裝進書包、手牽2歲大弟上學，老師上課時發現有異狀，打開書包看到男嬰當場爆哭，此後姊弟3人就被安排在不同的寄養家庭，從此失聯，法務部長蔡清祥聽到後，承諾要替女學員尋找2名弟弟。

林家如昨日到法務部參加例行記者會指出，女學員的家庭不完整，家裡經常沒有大人在家，但每次家訪時她都跟訪視員說有大人在，以確保不會和弟弟分開，才國小一年級就要擔起照護2個弟弟的責任。某日她為了上學，只好把4個月大的小弟裝進書包，再牽著2歲的大弟到學校。

上課期間，老師聽到女童書包內傳出怪聲，打開一看竟是一名男嬰，老師瞬間爆哭，才知道還有一個2歲大的弟弟在教室外排回，趕緊向上通報社會局，姊弟3人隨後被安排在不同的寄養家庭，從此失聯。

林家如表示，女學員成長過程非常辛苦，進勵志中學就讀學到一技之長，因此請她在勵志夢想學院啟用儀式上分享自己的心路歷程，同時也表達對弟弟的思念，讓在台下的蔡清祥也主動上台，承諾要替她尋親，令在場的人感動到紅了眼眶。