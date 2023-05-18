信義房屋左營高鐵店店長施智邦曾開發一間久無人居的透天物件，原來屋主宋小姐長居北部，本來沒有意願賣掉繼承而來的老家，直到考量照顧生病的弟弟必須有一筆費用，才決定專任委託給施智邦銷售。施智邦詳細與宋小姐說明、溝通行情之餘，還時常替她禱告；此外，更妥善協助人在外縣市的屋主整理屋況，包括屋內閒置物品的清潔、整理以及小規模整修等，最後也順利成交，替這位疼愛手足的姐姐，完成了售屋大事。

宋小姐的弟弟患有疾病，難以自理生活，宋媽媽過世前特別叮囑女兒，善用高雄這間不動產來照顧弟弟；一開始，宋小姐僅靠自己的力量照顧弟弟，卻因此造成與夫家間的衝突，加上看護費用的確是一筆負擔，才讓宋小姐決定售屋。

施智邦了解宋小姐的辛苦，不時替對方禱告，當屋主偶爾南下整理房子，也會帶著兩份便當去探望，陪他們聊聊天，就是希望能幫忙分擔一點點負擔。

也因此，雖然接到委託後挑戰不斷，例如屋主一開始對價格的期待較高，即使不斷有買方看屋，買賣雙方卻一直對價格無法達到共識。除了數度與宋小姐溝通行情，施智邦也使出渾身解數，想出各種提供房屋價值的方法，不只將屋內閒置物品清理掉、屋況打掃乾淨，小部分需要整修的地方，一開始雖因工程太小，根本找不到師傅願意承接，所幸有曾經合作過的師傅，願意在行程空檔中協助處理，最後也在2個星期內完成屋況整修。

信義房屋左營高鐵店店長施智邦（中）曾連續兩年獲得信義房屋「年度服務品質獎」，也獲選過「信義君子」，服務力令客戶印象深刻。（圖/信義房屋 提供）

最後，當物件調整至符合市場行情的開價，施智邦趕緊掛上現場廣告大力銷售，果然吸引附近鄰居替兒子購屋，希望未來三代人能夠住在附近、就近照顧。順利成交後，宋小姐忍不住誠摯地告訴施智邦：「簽專任委託是我對你的信任，簽約成功是你對我的承諾」，令施智邦十分感動。

曾連續兩年獲得信義房屋「年度服務品質獎」、也獲選「信義君子」的施智邦謙虛地說，持續勉勵自己衷心付出、做到問心無愧；因此，必須不斷提升房地產買賣相關專業，不只要「服務力」，更要有「專業力」，目前接店擔任店長，也希望能培育更多新人，成為擁有「團隊服務」能力、受到消費者信任的分店。