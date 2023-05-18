近日發生多起重大工安事故，包括台中建築工地塔吊、聯華食品大火等造成多人死傷，勞動部政務次長李俊俋今天表示，會針對設有固定式起重機（塔吊）的營造工地，1個月內完成專案檢查，並列管該公司全國各地在建的30個建案完成專案勞動檢查。

立法院社會福利及環境衛生委員會今天要求勞動部等部會針對「疫後改善缺工擴大就業方案之規畫進度期程」、「降低工安事故提升職場安全之具體推動方案」、「投資青年就業方案之成效與第二期規畫進度期程」備詢。

李俊俋表示，台中工安事故為沒有照SOP（標準作業流程）執行，會在全國1個月清查塔吊，釀災的公司共有5公司、30在建建案，將會執行專案檢查，此外，也針對聯華食品釀成火災的部分會針對高風險

強化防災機制，有固定平台加強，未來會繼續討論，特別是職災累犯會提醒各主管機關，聯華食品高風險會要求5廠檢查外，也會針對高風險、易肇災等加強檢查，也訂定計畫希望職災死亡人數盼2年內降低10％。