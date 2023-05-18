男友不回同居處 女暗夜率眾瘋狂砸車全都錄

台中市清水區17日深夜發生砸車事件，廖姓女子因阮姓男友多日未返回同居處，昨晚9時許，酒後率4男赴清水男友老家持棍棒瘋狂砸車，現場一陣咆哮且不斷飆髒話，黑色小客車被砸得稀巴爛，5人分別駕兩部車揚長離去，囂張行徑讓附近住戶相當恐慌。警方表示，阮男表示暫不提告，警方已鎖定車輛及犯嫌身分。

調查指出，31歲阮男因工作關係，居住於清水老家多日未返家，引起29歲同居女友廖女不滿。廖女昨飲酒後，與44歲林男等5人到阮住處附近，隨手拾起附近木棍砸損阮男停放路邊小客車後離去。

有民眾昨晚錄到砸車影像，4男1女在清水區建國路上，先是在大馬上上咆哮，接著持棍棒男子衝過來，憤而對黑色小客車瘋狂亂砸，女子也不停咆哮，有人還大喊「你們父子就不要下來」，不到1分鐘，整台車被砸得面目全非，隨後4男1女分別乘坐兩部車揚長而去，囂張行徑讓附近住戶相當恐慌。

清水警分局獲報後到場，阮男表示目前暫不提告，經警方調閱附近監視器已鎖定車輛及犯嫌身分，目前正積極通知廖女及友人到場說明，以釐清案情。