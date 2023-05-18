美國國防部長奧斯汀在參議院聽證會證實，對台5億美元軍援很快就會提供，傳出可能內容包括刺針防空飛彈、拖式反裝甲飛彈與標槍反裝甲飛彈；對此，退輔會主委馮世寬表示，對這個沒有很深入研究，不過，他表示，突然接到無償援助一定會付出不可預期的代價，這代價是什麼沒辦法回答。

媒體追問會是戰爭的代價嗎？馮世寬表示，「我想我們不會那麼笨吧，應該有所選擇」，至於我國自主防衛能力是不是被美國牽著鼻子走？馮世寬表示，我們國防自主有很多發揮的空間，從他當部長到現在，聽到的都還好，馬上潛艦就要下水，高教機也做出來了，新一代戰爭也希望自己研發，這方面我們不該會完全受制於他們。

至於美方提出大陸犯台要「炸毀台積電」，馮世寬回應表示，那是新聞報導，他要這樣就失去信心跟民心；針對新北市長侯友宜當選會讓兩岸關係更和平？馮世寬說，「這倒不敢說，但希望國民黨加油。」

而傳出明年軍公教明年調薪有望調薪，對此，馮世寬表示「支持」，他說，通貨膨脹那麼多，包含退伍的人員，尤其可憐的榮民躺在床上，應該有多點補助，這他是贊成的。