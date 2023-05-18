周三泛歐Stoxx 600指數收盤跌0.72點或0.15%，為463.98點。防禦性板塊，例如食品飲料股、公用事業股、房地產股下跌最多。

美國總統拜登本周稍晚將與國會領導人們繼續討論債務上限問題。眾議院議長麥卡錫誓言要避開違約。

由於投資人對於美國和歐洲的利率前景，以及美國違約風險進行評估，讓歐股在本月一直處於窄幅區間的波動。

德國商業銀行(Commerzbank)在公布今年淨利息收入的財測低於預期之後，股價跌3.8%，報9.51歐元。

泛歐交易所(Euronext)在公布第一季營收和獲利下滑後，跌3.0%，報67.2歐元。

倫敦證交所跌2.7%，報8244英鎊；此前美國的Blackstone、湯森路透出脫了該公司價值27億英鎊的股票。

瑞銀集團升1.1%，報17.34瑞郎；該行預計收購瑞信將帶來170億美元的損失，但是收購在帳面上將獲取高達348億美元的一次性獲利。

Hargreaves Lansdown的貨幣市場主管Susannah Streeter說，儘管損失較外界估計的略小，但這是筆沉重的損失。部分原因為缺乏盡職調查，以及對瑞信問題的評估。

德國工程集團西門子(Siemens)在上調全年銷售和獲利指引之後，股價揚升2.55%，報153.4歐元。

企業軟體大廠思愛普(SAP)在周二上調2025年營收展望，並宣布50億歐元股票回購計畫之後，股價上漲0.8%，報122.3歐元。

法國餐飲集團Elior大跌22.8%，報2.98歐元；此前該公司調低了對銷售增長可能放緩的財測預期。

在彭博報導該德國重工業集團蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)計畫下月上市其氫業務後，股價上漲6.8%。