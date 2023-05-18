面對工作轉換，許多人會面臨到適應期的問題，該如何跨越新的挑戰呢？永慶房屋邀請入職60天的房仲新人齊聚一堂，針對工作上常面臨的問題給予建議，同時也讓大家提出工作遇到的疑問，由永慶房屋人資部協理塗振宏親自解答。

永慶房屋同時針對房仲新人進行問卷調查，有超過八成的房仲新人認為自己能在兩年內達到百萬年薪，而有存錢買房規劃的人高達98%，大家樂觀看待在永慶的未來發展。此外，他們在職場上「重視和同事間的溝通」，在工作上「追求個人成長」並期待與「團隊一起合作創佳績」。

傾聽Z世代聲音！永慶房屋直球面對新人疑問

永慶房屋分享會針對房仲新人常見的疑問做說明，包括像是如何經營客戶，同儕只有我沒成交以及如何面對被客戶拒絕等等，永慶房屋人資部協理塗振宏表示，這次新人平均年齡不到30歲，且大多屬於Z世代的年輕族群，不只分享實務經驗與建議，同時也讓他們分組討論、提問，了解年輕世代的想法，並請入職60天已經成交的夥伴分享過程與成功經驗，相信在5萬X12個月的保障收入及團隊合作的工作理念下，新人們都可以安心學習，朝成為專業且誠實的房仲邁進。

房仲新人熱烈回饋發言分享，超過八成的新人認為自己能在兩年內達到百萬年薪。(圖/永慶房屋提供)

分享會當天，從婚紗業轉職到永慶的房仲新人表示：「再過幾年我就沒有體力天天提好幾公斤重的婚紗了！既然都是銷售產品提供服務，決定往更高總價的房仲業邁進。透過分享會了解大家面對到的問題，並得到解答，希望自己未來能盡快完整吸收房地產、稅法相關專業知識，面對客戶更有自信。」

而另一位原本是廚師轉職到永慶的新人分享，在房仲業能將自己曾當廚師「說菜」的技能昇華到更高層次，「說菜」講求的是用精確的話點出一道菜的價值，這跟客人問你要怎麼賣他的房子其實是一樣道理，如何找到東西的價值也是房仲工作的關鍵，過去廚師的工作經驗幫助自己快速抓到店長、師父甚至客戶提出的重點，讓工作更有效率。

永慶房屋前進校園徵才，提供業務新人前12個月每月5萬元、共60萬元的收入保障。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋2023 持續擴大規模徵才，提供業務新人前12個月每月5萬元、共60萬元的收入保障，首年收入保障直接超越台灣年薪中位數的50.6萬。永慶房屋將參與5/24(三)世新大學校園徵才、5/27(六)「OKWORK‧畢業季」就業博覽會，歡迎有意投入房地產專業的新鮮人及轉職者可至徵才活動現場洽詢，或上網搜尋永慶徵才。