大陸女星孫儷出道時便憑著甜美臉蛋與精湛的演技，受到大批觀眾喜愛，尤其是在演出電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》後，更坐穩演技派演員的寶座，深受觀眾喜愛。近日，孫儷發文曬出自己苦練瑜珈的照片，沒想到卻引起熱議。

孫儷發文分享好消息，稱自己在瑜伽老師的引導下，自學成才，終於能倒立起來了，雖然孫儷倒立的時間才只有兩秒，但還是讓她相當高興，連發三個「喜大普奔」，直呼自己像是開了什麼智慧穴，「這兩秒讓我有點找到了感覺，要知道為了這一下我等了多久，這可是我第一次自主起來了。」

從孫儷曬出的照片中，可看到她挑戰的瑜珈體式「鶴禪式」，需要大量的手臂力氣才能支撐，仔細看孫儷身後的小桌子，上面還放著劇本，一邊拍戲一邊上網學瑜伽，自律能力真心叫人佩服，引起大家讚嘆，「你還有多少驚喜是我不知道的」、「拍戲也沒耽誤練瑜伽不愧是你」、「太牛了還有啥是你不會的！」、「我賭老鄧頭堅持0.2秒」、「這個姿勢我學了好久放棄了，大概是我太重了，手臂承受不了自己的體重」、「瑜伽真的很好」

此外，更令大家驚訝的是，她身穿黑色T恤搭配灰色瑜伽褲，並套了長筒護膝，大熱天卻穿得如此厚重，引起不少討論。有網友想起孫儷老公鄧超曾吐槽老婆：「孫儷說秋褲要穿到立夏」，而孫儷本人也曾因大熱天穿加絨褲而被熱到快中暑，還吐槽自己對溫度的判斷力智商為0，笑翻不少網友。