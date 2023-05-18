六月向來是結婚旺季，尤其走過疫情，人們歷經了居隔的分離之苦和死亡的威脅，對婚姻有了新的領悟，更渴望與心愛的人攜手共度人生。海瑞溫斯頓（Harry Wisnton）在疫情後的浪漫六月，以「此生不渝」（TOGETHER EVER AFTER）作為婚嫁珠寶的主題，可謂別具意義。

海瑞溫斯頓婚嫁系列珠寶都有象徵意義，圖為象徵永恆的 Infinite鑲鑽戒指。(Harry Wisnton提供）

海瑞溫斯頓Belle系列鑽石戒指，既古典優雅又充滿浪漫詩意。(Harry Wisnton提供）

有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓，向來是婚嫁珠寶的最佳選擇，品牌字母縮寫LOGO「HW」，有著諸多意義，包括「Husband & Wife」（夫妻）、「Health & Wealth 」（健康與財富）、「Home & World」 （家與天下）等，充滿了愛與祝福，是見證新人互訂終身的珠寶首選。

海瑞溫斯頓遴選的鑽石皆是無色等級（D、E和F色度）和幾近無暇淨度等級（FL——VS2）的稀有鑽石。今年海瑞溫斯頓主打多款求婚單鑽婚戒，包括柔美精致的「The One 」系列鑽戒、華麗璀璨的The One Double Halo鑽戒、光芒四射的Brilliant Love鑽戒與古典優雅的Belle系列鑽石戒指等，每款單鑽戒指風格各具、且代表不同的意義。

海瑞溫斯頓 The One系列枕型切工鑽石戒指，有著「妳是唯一」的意涵。(Harry Wisnton提供）

「The One」系列鑽石戒指是以一只圓形或枕型切工的鑽石為主石，周圍環繞一圈細微密釘鑲嵌的鑽石，在眾多小鑽的烘托之下，讓主鑽更顯得閃亮迷人，有著「妳是唯一」的意涵。

「The One Double Halo」鑽戒則是在圓形明亮式切工主鑽的外緣，以雙圈極細微密釘鑲鑽石，在雙圈鑽石環繞之下，中央的主鑽顯得更大，猶如宇宙中行星永遠都會圍繞著恆星一般，代表著堅貞不移的永恆愛戀。

海瑞溫斯頓 Brilliant Love訂婚戒指。（Harry Wisnton提供）

「Brilliant Love」鑽戒同樣選用稀有的頂級鑽石為主石，綻放著璀璨光芒，經典的雙鷹爪鑲設計，可完美襯托圓形切工主鑽的璀璨光芒，戒環鑲嵌24顆圓形切工鑽石，巧妙排列成精巧的階梯狀，象徵愛情不斷延續、永不停止。

海瑞溫斯頓 Belle系列鑽石戒指，幾何美感的鑽石邊框，十分古典優雅。(Harry Wisnton提供）

「Belle」鑽戒則以裝飾藝術Art Deco風格的骨董珠寶為靈感，多邊形幾何美感的鑽石邊框，圍繞著圓形切工主鑽，既古典優雅又充滿浪漫詩意，獨特的鑲嵌技術盡可能減少鉑金底座的顯現，使鑽石彷彿懸浮在空中，讓鑽石火光完美釋放，閃耀璀璨的絢麗光彩。