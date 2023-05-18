激烈升息讓經濟出現嚴重後遺症，消費者旺盛的需求反轉，使得國際油價創下近8個月來最長的下跌紀錄，專家表示，市場疲軟讓俄羅斯與沙烏地阿拉伯的財政持續惡化，亞洲經濟的復甦，尤其大陸將是止跌回升的關鍵，美國被排除在外，對採購戰略儲油持保守態度。

第一財經報導，原油經紀商PVM Oil Associates高級分析師Tamas Varga表示，目前油市存在的風險，主要是受到全球經濟前景不佳所影響，尤其是美國潛在的衰退危機，成為油價的一大壓力。

從去年底開始，OPEC+成員國決定減產，盼能維持價格，但效果相當有限，疲弱的市場已經讓俄羅斯與沙烏地阿拉伯面臨財政挑戰，初估今年1至4月俄羅斯的收入，比去年同期下降22%，受到石油與液化天然氣收入銳減52%所衝擊。

展望未來，亞洲仍在全球經濟扮演舉足輕重的角色，尤其大陸的經濟復甦將左右油市的發展，Tamas Varga提到，「大陸逐漸擺脫疫情干擾，經濟也正在緩慢加速的道路上，能源需求也會獲得進一步釋放。」

Tamas Varga則相當懷疑美國回購戰略儲油拉抬市場的想法，「目前看來，還有很多細節要確認。」目前美國SPR戰備儲油為3.72億桶，是1983以來最低的水位，去年拜登政府出售2.21億桶戰備儲油，以解決高油價與通膨問題。