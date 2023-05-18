79歲武打巨星陳惠敏過去演出不少江湖大老角色，私下的他承認年輕時曾走偏路當小混混，長大後考上懲教署獄警，因拳腳功夫了得，曾得過兩屆自由搏擊冠軍，贏來「拳有陳惠敏、腿有李小龍」的封號。上月他過生日，引來一票好友幫他慶生，影片近期曝光，可見他霸氣爆粗口表示：「我叫的兄弟，沒有一個不來，X你，全香港江湖大哥，全部來X了」。

陳惠敏曾參與過電影《A計劃續集》、《我在黑社會的日子》、《逃學英雄傳》，再其中多半飾演反派，可說是港片中常見到的臉孔，他從小習武，不僅會譚家三展拳還有西洋拳擊，超高的功夫底子連成龍、甄子丹都甘拜下風，傳聞兩人過去曾私下切磋，陳惠敏只出幾拳，就讓成龍痛到不行。

過去曾是香港知名幫派組織14K老大「雙花紅棍」的陳惠敏與紅粉知己吳國英相守相伴50多年，當年因男方到英國酒吧收保護費，進而與餐廳老闆娘的女兒吳國英相識來電，女方接連生下3子女，還一度因家中有槍枝替陳惠敏頂罪坐了3年牢，直到2020年陳惠敏才願意給對方名分，於英國閃電登記結婚。

近年，陳惠敏一度傳出中風罹患肺癌，還需要柺杖才能行動，讓粉絲非常憂心，近期，網上流出數段陳惠敏以茶代酒慶生的照片，可見席上有不少黑幫兄弟替他慶生，他也表示全香港可以叫到的江湖大哥都來了，令他非常驕傲開心，也可見其好人緣，網友則直言真的是開眼界了。

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