國民黨昨（17）日宣布徵召新北市長侯友宜參選總統，民眾黨也在同天提名黨主席柯文哲，再加上早已代表民進黨參選的副總統賴清德，2024年總統大選，藍、綠、白「三腳督」態勢成形。作家「漂浪島嶼」認為，由於侯友宜的出身及他曾宣告反台獨、反九二共識，民進黨將難以在侯身上採取「批貴抹紅」策略。

漂浪島嶼今日在臉書指出，除了過去燒不起來的學寮問題、記憶遙遠的逮捕鄭南榕風波，很難再抓到侯友宜的小辮子，且侯是一路打拚出頭的本土肉販之子，出身相當台味，加上他曾表態反台獨、反九二共識，讓民進黨最喜歡攻擊權貴之後、中共同路人的批貴抹紅策略，一下子失了準頭。

漂浪島嶼認為2024總統選戰，大致就是「沒有敵人，自我為敵」的戰爭，基本盤大致底定，剩下來就是候選人們就是和自己作戰，修補缺點、拓展選票，他並逐一分析賴清德、侯友宜與柯文哲。

漂浪島嶼表示，賴清德的敵人是自己，其難題在於如何讓民眾相信選上不是開啟戰火，以及過去執政問題能夠獲得改善。侯友宜的敵人也是自己，國民黨本身好感度不佳，很難吸引多數選票，票源來自厭惡民進黨，但厭惡民進黨，可以不投或另投，於是降低國民黨宿怨，讓討厭民進黨願意投下支持票，就是非綠大聯盟的意義。

「柯文哲的敵人也是自己」，漂浪島嶼認為，柯在選票第三者位置上，註定難成主角，重點是能創造何種最大利益。而最大利益在於個人利益或政黨利益，個人因為影響選票甚鉅，可透過合作、交換，獲得應有位置，但可能失去政黨母雞，犧牲立委席次；另一個為政黨利益，兩側開火，開創出最大政黨票數、提高立委席次，但犧牲自己當交換籌碼。

漂浪島嶼直言，2024三人對戰，大概是「自我作戰多過出擊」，互打不響的平淡選戰，真正影響選戰是中國大陸，一出手就是給牌，看誰拿牌搶分，增添新變局。