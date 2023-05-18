宏達電全球業務總經理黃昭穎表示，手機是現代民眾最重要的日常個人設備，而隨著科技的不斷突破，透過手機所能觸及的世界再也不只侷限在現實世界中；HTC結合多年在AR、VR、MR的領先技術，讓消費者可以透過自己的手機，無縫接軌、穿梭在虛實交融的不同世界．並且一樣可以享受在社交、娛樂、學習甚至購物上的全新體驗。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示，高通與HTC在為使用者打造無縫且沉浸式體驗方面，一直以來維繫著長期且密切的合作關係。將高通領先的Snapdragon技術擴展至全新的HTC手機，進而實現令人驚艷的行動遊戲、高速連網能力、智慧娛樂等各項功能。

HTC U23系列兩款均搭載高通Snapdragon 7 Gen1處理器，皆配備支援30W快充組，並搭載同級機種甚少同步支援的無線充電與反向充電功能。HTC U23系列擁有IP67防水防塵等級、配備實用的3.5mm耳機孔及具有更高的抗刮擦性和更好的耐衝擊性Gorilla Glass Victus玻璃螢幕，同時支援指紋及臉部辨識快速解鎖功能。兩款機型皆具備6.7吋大螢幕，及120Hz可調式更新率，且而兩者皆內建4600mAh大容量電池。

元宇宙智慧機一直是宏達電重要亮點，本次HTC U23系列推出全新改版的VIVERSE便捷入口VIVERSE App，VIVERSE App，可使用「AR」虛實整合功能打造獨具個人特色的各式分身並大玩新型態社交 ; 並自由穿梭於不同的「探索World」體驗全新升級的VIVERSE空間 ; 參與各式各樣如臨現場的「活動」; 透過「市集Market」購入數位資產並可佈置於個人空間，VIVERSE App將所有體驗融入其中，一鍵登入即可串接所有功能。

照相部分，HTC U23 pro配備強大的五鏡頭組合，主鏡頭搭配1億800萬高解析畫素並支援光學防手震(OIS)、電子防手震(EIS)功能，並且具備120度超廣角，微距相機及散景拍攝功能；HTC U23則配有實用的四鏡組合，搭配6400萬畫素主鏡頭、120度超廣角、散景功能樣樣到位。

上市資訊以及售價部分，HTC U23 pro上市提供12GB/256GB與8GB/256GB兩種版本及「咖啡黑」與「慕雪白」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為17,990元及16,990元，於5月18日起全面開放預購，並將於5月23日陸續到貨，6月1日起陸續於全台中華電(2412)、台灣大(3045)及遠傳(4904)門市全面開賣。HTC U23上市提供8GB/128GB版本及「水漾藍」與「羅蘭紫」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為14990元。預計於6月中於各大電商通路及全台指定電信及經銷門市開賣。