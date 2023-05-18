拓荒者在例行賽後段毅然決然擺爛，最終也讓他們以全聯盟第5差的戰績，獲得今年選秀會的探花籤，但根據《Bleacher Report》記者漢斯（Chris Haynes）報導，拓荒者不會重建，將會繼續圍繞著陣中球星利拉德（Damian Lillard），打造具有競爭力的陣容，而手中的探花籤就成為最有利的交易籌碼。

超級球星要求母隊交易自己，好一圓奪冠夢想，如同利拉德這般城市英雄已不多見，即便拓荒者多次在季後賽鎩羽而歸，出現許多交易傳聞，利拉德仍是展現忠誠，2021年與球隊簽下4年1億7626萬美元合約，不過想要靠著一個人復興球隊難度實在太高，「無冕王」稱號也越來越接近利拉德。

漢斯引述消息人士說法，指出利拉德已向拓荒者管理階層告知，希望球隊補進經驗豐富的球員，挽回球隊前2個賽季的頹勢。以利拉德、安芬尼西蒙斯（Anfernee Simons）及紐基奇（Jusuf Nurkic）的先發陣容，並無法打出實質成績，最具交易價值的就是剛剛才到手的探花籤。

以利拉德的角度來看，絕對不希望球隊走入重建模式，拓荒者決定也將把握利拉德剩餘的顛峰，將會尋求探花籤的交易價值。利拉德合約將於2026-27年結束，屆時他將滿37歲，下賽季年薪將會是4564萬美元。