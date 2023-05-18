周休3日連署活動已逾5千多人附議，政府將在6月26日前回應，引發民眾熱議。經營副業有成的女星李燕，談及周休3日議題，坦言：「台灣不太適合。」

李燕5年前斥資250萬成立保養品牌「Kocskin克麗詩黛」，月營業額平均破800萬，年營業額近億，收入已超越拍戲的酬勞，事業運強勁，且愛情亦得意，最近成為幸福新娘，再婚合夥人陳茂榮，獲得外界的祝福。周休3日議題正熱，李燕受訪時被問到此事，分享自身的想法，根據《三立新聞網》報導，李燕和丈夫都認為台灣不適合周休3日，因為其他4天工時恐會拉長，最後還是累到員工。

勞動部15日針對周休3日一事表示，這個政策若推行，影響層面非常廣，包括勞工、軍公教、學生上課時間等，須進一步邀集教育部等相關部會共同討論；若是只限於勞工，就要考慮到資方、經濟活動的運作，要找經濟部一起討論才有更多正式的回應。

國民黨立委賴士葆16日也提出對周休3日的看法，表示很多歐美國家、日本、台灣都有企業開始試辦周休三日的方案，儘管占整體企業的比例很低，最後的結果都是正面的，包括減輕壓力、改善健康、防止過勞、減低流動率、不影響工作成效等，呼籲台灣的企業除了圓神出版社之外，有更多的企業願意率先實施周休三日；不過，他也透露財政部剛公布連續8個月的出口負成長，創金融海嘯14年來的最大出口衰退，可預見政府正在考慮勞動力、企業成本和競爭力的問題，不會立即正面的回應。