天氣風險公司貼出最新美國模式14天後模擬，梅雨不見了，換成3個颱風在台灣南方海面排排站。天氣風險分析師林孝儒指出，下周則有熱帶系統可能發展成颱風的跡象，若發展起來，5月底前台灣附近就難建立典型梅雨鋒面的環境，梅雨解旱可能無望。

天氣風險在臉書PO出最新美國模式模擬，14天後台灣南方海面出現了3個颱風，若把時間遮起來說這是8月的預測圖，也沒有人會懷疑。林孝儒在臉書解釋，下周南方洋面逐漸有些熱帶系統發展跡象，目前來看對台灣沒有直接威脅，不過這樣的熱帶系統若順利發展，可能5月底前台灣附近就難建立典型梅雨鋒面的環境，須持續觀察。

美國GFS模式14天後的預測，梅雨不見了，換成颱風排排站。（翻攝自天氣風險臉書）

至於近日天氣，林孝儒表示，今天鋒面逐漸南下靠近，各地雲量增多，西部有局部短暫雷陣雨，午後山區有雷陣雨，加上西南風增強氣溫上升，高溫飆30度以上，南高屏內陸、北部盆地及東南部有機會出現36度以上高溫。

林孝儒表示，明天（19日）白天鋒面移入，降雨區域擴大，全台都有短暫雷陣雨機會，尤其中部以北地區容易有較旺盛的對流發展，帶來短時強降雨、雷擊機率。今晚至明白天天氣最不穩定，容易伴隨著大雨、強陣風、雷擊等劇烈天氣現象，外出務必提高警覺。

他說，周六、日（20、21日）山區午後易有短暫陣雨或雷雨發生，有可能影響到北部、東部地區，下周一（22日）鋒面快速通過，中部以北有較大雨勢，到下周三（24日）天氣才轉晴穩定。