一名陳姓男子去年5月與女同事小美在她住處樓下中庭喝酒到天亮，見女方泥醉無法行動，偷走女方手機後逼迫她跟自己回家，又趁女方在花圃嘔吐之際，強塞陰莖到女方口中強迫口交。但他辯稱自己酒醉毫無生理犯應，否認性侵。法官審理後依竊盜、強制未遂和乘機性交3罪分判6月、3月和4年徒刑。

根據判決書，陳男於民國110年5月2日凌晨2時許，與同事小美相約在女方位住處樓下飲酒敘舊，但小美卻不勝酒力醉倒，陳男便假藉替她揹包包，卻見到她抱頭蹲坐中庭電梯口前休息時偷走手機。

接著陳男又徒手拉著小美強迫要和她一起回家，並恐嚇若不一起回家就不還手機，但遭到小美強力抗拒拒絕。於是就拉著小美到花圃旁，先徒手撫摸她的胸部，又脫下自己褲子，抓住小美頸部、頭部，逼她把嘴巴打開，將陰莖插入A女口腔內口交。小美當場乾嘔後推開陳男，陳男便自行離去，小美直到酒醉清醒後，驚覺手機遭竊，並調閱監視器畫面後，憤而報警提告。

陳男出庭時辯稱，案發當天他嘗試想要讓小美替他口交，但是自己也喝了很多酒沒生理反應，還提出影片表示，自己有兩次試圖想要讓她幫我口交，但都沒有成功，小美的頭都朝著膝蓋趴著，不可能達成口交的動作，所以只是乘機性交未遂。

法官認定，陳男利用女方酒後精神狀態不佳，呈類似心智缺陷而處於不能抗拒之際，乘機為性交行為，事後與女方達成調解並給付賠償金完畢，但其犯後仍避重就輕，矢口否認犯行未見悔意，依竊盜、強制未遂和乘機性交3罪分判6月、3月和4年徒刑。

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