炎炎夏日，來1碗剉冰或1支冰棒是最受歡迎的消暑食品，也是小孩最愛零食之一，一般包裝冰品都含高熱量，每周吃2次就需注意肥胖上身，對體重控制者來說是誘惑陷阱，可選擇低卡配料比較安全。

夏天吃冰是兒時記憶，超市趁夏季推出各種冰棒、冰淇淋或冰沙優惠帶動冰品銷售，美食街裡的剉冰店，更常見是觀光客排隊店家指標。

台南市立醫院營養課課長張麗娟提醒，多數冰品都添加人工色素，多吃對身體無益，另外冰塊中的大腸桿菌也得小心，最大的負擔還是高熱量，容易使人攝取過多的碳水化合物，導致肥胖，進而產生代謝問題。

張麗娟表示，冰品中多半含有鮮奶油，焦糖與巧克力夾心或脆皮等，都是高熱量的東西，剉冰中的配料包括芋頭、綠豆、紅豆與地瓜等，都屬於主食，含有高澱粉。她提醒，1支紅豆冰棒熱量約150卡，雪糕、甜筒與霜淇淋月250卡左右，熱量都算高。

真的嘴饞想吃冰消暑，張麗娟提供「安全」吃法，首先可挑選低熱量的配料，如愛玉、仙草、杏仁豆腐等，再選擇2種豆類搭配，如紅豆、綠豆或薏仁，加入調味的糖水、煉乳或果醬盡量節省，可避免攝取過多熱量，也不會愈吃愈渴。

自製水果冰沙是相對安全的方法，張麗娟建議可將香蕉、奇異果或火龍果切塊冷凍，再取出加上優格、低脂鮮奶與水果，與自製冰塊一起攪打，作成的水果冰沙對身體負擔相對較少。

冰品屬刺激性食物，張麗娟建議每周食用勿超過2次，否則很容易發胖。