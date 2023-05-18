富邦摩台(0057)是追蹤指數MSCI臺灣指數，屬指數股票型基金，基金在2008的2月上市，基金規模約新台幣1.34億元。前10大持股包括：台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)、聯電(2303)、中華電(2412)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、台塑(1301)等。

富邦未來車(00895)是追蹤指數MSCI ACWI IMI精選未來車30指數，基金在2021年8月上市，基金規模新台幣69.42億元。前10大持股有NVIDIA、台積電(2330)、AMD、Toyota、EATON、MERCEDES-BENZ、O'Reilly、UBER、GENERAL MOTORS等。

富邦元宇宙(00903)是追蹤Solactive元宇宙指數，基金在2022年的1月上市，基金規模台 40.6億元。該基金的前10大持股包括：META、NVIDIA、Apple、Alphabet、Amazon、Microsoft、VUZIX、EXP WORLD HOLDINGS、FUBOTV、HIMAX等。