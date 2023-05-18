網友多認為鳳山鍾易仲、左楠李眉蓁是戰力最強候選人，期待他們出線。（比特王授權提供）

網友留言看好鍾易仲、李眉蓁能打贏綠營，卻憂心他們被黨內初選搞掉。（比特王授權提供）

國民黨昨以內參民調、團結力、耐打力為綜合考量，宣布總統提名侯友宜，提名機制引發不同看法。知名藍營粉專指出，國民黨應比照此機制提出「戰力最強候選人」，並以高雄陳美雅、鍾易仲、李眉蓁3個該選區戰力最強候選人為例，若因初選民調導致無法出線，恐害國民黨輸掉該區立委，實在可惜。

藍營粉專比特王貼文表示，「民調最強候選人」只限民調進行當時，也可能被對手灌電話造假。針對這次國民黨總統提名除民調，還加入黨內意見徵詢、耐打力評估，產生有民意、能團結、抗打擊的「戰力最強」候選人。因此，這個機制可運用在立委提名，讓戰力最強者出線。

比特王指出，高雄第6選區參選者3人，陳美雅為現任黨團總召，網路聲量高、內部團結力、外部耐打力更勝一籌，被視為戰力最強。但據說民調過程十分驚險，最後只是險勝。

藍營鳳山立委初選由鍾易仲對上李雅靜，比特王認為，鍾易仲首度選議員就拿到連黃捷都無法超越的3萬票，第2次還是藍軍最高票，民意支持度無庸置疑。

比特王直指直指，這次初選鍾易仲展現超強整合力，同黨議員劉德林、鄭安秝、地方里長相繼表態支持，等於已完成地方藍軍3／4整合。再加上台中市長盧秀燕力挺、其他同黨議員跨區相助，比起上次輸給許智傑近3萬票的李雅靜，鍾易仲被視為贏面更大。

另方面，左楠李眉蓁走過論文事件後形象轉為正面，黨內凝聚力很高，經過市長補選無情檢驗後的耐打力更是高人一等。比特王指出，她是藍綠私下評估左楠戰力最強的候選人，綠營甚至因此換掉面孔抗老的劉世芳，打算徵召年輕候選人來對抗。其他兩位都是地方經營型，選議員各有基礎，但一對一立委難有勝算。

綜合上述分析，比特王認為，國民黨若真想拿回國會，就應比照總統提名機制，綜合評估民意支持度、內部團結力、選戰耐打力後決定人選。

對此，網友留言熱烈回應，表示「不認同小編對朱立倫的批評，但陳美雅鍾易仲李眉蓁確實是選區最強」、「被民調玩掉的最強候選人，藍綠都有啦」、「鍾易仲絕對是許智傑的夢魘，爆發力超強」、「最強陳美雅真的是險勝啊」、「我議員投白喬茵，立委唯一支持李眉蓁」、「左楠李眉蓁讓綠營害怕，就怕被藍營初選搞掉」、「鳳山藍營都團結支持鍾易仲，他若被民調做掉，國民黨就gg了」。