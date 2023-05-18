台中市和平警分局啟動「社區警政再出發」，17日深入原鄉校園宣導反毒、反詐及交通安全。（警方提供）

台中市和平警分局啟動「社區警政再出發」，17日深入原鄉校園宣導反毒、反詐及交通安全。（警方提供）

台中市和平警分局啟動「社區警政再出發」，17日由偵查隊帶領員警深入原鄉校園宣導反毒、反詐及交通安全，員警現場示範呼氣酒精測試儀的使用，讓學生們覺得非常新奇，更謹記「醉不上道」重要性；而為加深「路口停讓行人」之路權觀念，呼籲駕駛謹記「車輛慢、看、停」口訣。希望藉由深入校園將交通安全觀念深植每位用路人心中，進而提升用路安全。

活動現場，員警提醒同學勿食用來路不明糖果、飲料、咖啡包以免誤觸毒品，如接獲手機網路購物簡訊請勿輕信，以免受騙，提到提款機就有可能是詐騙，請打110或165詢問，同學們深感興趣紛紛向副隊長提問。

此外，交通安全從教育紮根，以「路口慢看停 行人停看聽」為主題，向師生宣講「坐車繫妥安全帶，搭乘機車戴好安全帽」、「勿無照駕駛」、「車輛不論是直行或轉彎行經行人穿越道，都要停讓行人」、「行人過馬路確實做到停、看、聽，確認無來車再通過」等用路安全觀念。

其中特別提醒學子，行人過馬路要「在安全地點停等」、「舉手向駕駛人示意過馬路」、「注意來車動向，快速通過」、勿當「低頭族」(滑手機)、注意大型車「視線死角及內輪差」等用路安全守則。

和平警分局提醒，為營造行人友善用路環境，加深「路口停讓行人」之路權觀念，駕駛謹記「車輛慢、看、停」口訣：「慢」接近路口，用路請減慢速度；「看」隨時察看，注意人、車動態；「停」路口暫停，行穿線行人先行。行人謹記「行人停、看、聽」口訣：「停」穿越路口，停下腳步；「看」眼看四面，注意路況；「聽」耳聽八方，確認無車；行人也要遵守交通安全規則，共同維護用路安全。

員警輔以有獎徵答鼓勵學生踴躍發言，增加互動及趣味性，達到寓教於樂的效果，期許同學們聽講後能對交通安全有正確的認知，增進正確用路觀念，希望同學們每天往返學校與家裡途中都能平平安安。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！