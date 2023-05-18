歡慶518國際博物館日，5月全臺博物館熱鬧滾滾！呼應2023國際博物館日主題「博物館、永續性與健康福祉」，國立歷史博物館攜手國立臺北藝術大學博物館研究所，結合陸域生態與健康福祉兩項永續發展目標，推出「行艸學—好好呼吸的植感提案」系列活動。即日起至五月底以實體活動及線上互動，邀請民眾在後疫情時代逐步脫去口罩的當下，藉由親近自然調節呼吸，卸下壓力，在行動中實踐自己的「植感/質感」生活。

史博館館長梁永斐表示，博物館能積極發揮提升全民身心健康和永續發展的關鍵角色。今年史博館與北藝大博館所14位青年生力軍共創協作，以「和自然互動」、「和自己對話」、「和他人交流」三個面向，並善用博物館位處南海學園特色，針對多元觀眾設計結合自然與藝術的療癒活動。如同「艸」（ㄘㄠˇ）字型意象和植物做朋友，向他人伸出雙手，也具體展現史博館強調連結、參與、永續的核心價值。

本次國際博物館日系列以臺北植物園及孫運璿科技‧人文紀念館為實體活動場域，結合自然、館藏、花藝、紙藝、食育等資源，邀請民眾體驗5月20日舉辦的「一杯青艸香」(5/20)或是5月21日的從綠苔小宇宙「花現自己」。5月27日全天可至臺北植物園賞荷廣場及園內5區參與「花植going on X 剪植好療癒」，民眾可搭配紙本家庭共遊指南，依關卡前進，從視覺、嗅覺與聽覺等多感體驗和植物「藝」起玩。

「花現自己」邀請創齡觀眾以常見苔癬、花卉與觀葉植物裝飾日常。(國立歷史博物館提供)

此外亦推出「植話植說-有講有獎」線上活動，即日起於Instagram發起創意圖文徵稿，參與者只要將植物融入自己的「對話」創作中，即有機會獲得史博館精美文創禮品。讓未能到場參與的觀眾也可以在日常生活中，以植物開啟創意、療癒心靈，以行動與大眾共創永續生活。包括家庭共遊指南亦可下載電子資源，自行前往探索。