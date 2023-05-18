國道1號南向76公里18日清晨5時25分發生追撞事故，造成兩名駕駛受傷。（國道警提供／邱立雅竹縣傳真）

國道1號南向76公里18日清晨5時25分發生追撞事故，一輛自小客車不明原因自撞內側護欄，後車雖有打雙黃燈警戒，但另一輛小貨車卻直接撞上，造成又追撞外側車道小貨車，其中兩車駕駛受傷，酒測均為0。

44歲許姓男子18日清晨途經國道1號南向76公里處行駛内側車道，疑因操作不當先自撞內側護欄，另1部小自客車見前車發生事故，協助於後方打雙黃燈警戒，但後方一輛自小貨車因未注意車前動態追撞該車，再推撞第1部小自客車，致該小自客車滑行至外側車道，擦撞行駛於外側車道的另1自小貨肇事。

事故造成小自客駕駛許男頭部及最後被撞的自小貨車駕駛4肢輕微擦挫傷，送醫院檢查。酒測值均為0。事故現場也已排除。

警方呼籲，駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。