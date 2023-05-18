中國政府近日照會各國駐華大使館及各國際組織駐華代表機構，要求不要利用各自建築物的外牆做所謂的「政治宣傳」。許多外交官認為，此舉主要針對在外牆上展示烏克蘭國旗的國家和國際組織。

美國之音引述路透社報導，多個國家的駐華使館在俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，升起烏克蘭國旗，或者在海報、燈箱中展示烏克蘭國旗。

中國政府稱，北京在俄烏衝突中保持中立立場，並且一直勸和促談。中國政府歐亞事務特使李輝目前正在烏克蘭和俄羅斯等多個歐洲國家訪問，試圖對俄烏衝突做調解和斡旋。

路透社引述中國外交部的照會說，「不要使用建築設施的外牆展示政治宣傳，以避免挑起國家間的衝突」。

路透社表示，照會副本顯示，這份照會是送給「各大使館和國際組織駐華代表機構」的。

中國外交部在這份10日發出的照會中，並沒有提及烏克蘭國旗或任何特別的「宣傳」展示，但是四位不具名的駐北京外交官向路透社表示，中方的目標顯然與各國展示對烏克蘭的支持有關。

中國外交部發言人汪文斌17日在例行記者會上被問及這份照會時，只表示外國駐華使館和機構需要遵守中國的法律，「根據《維也納外交關係公約》和有關國際協定，各國駐華大使館及各國際組織駐華代表機構負有尊重中國法律法規的義務」。

報導指出，歐盟、英國、德國和波蘭駐北京的機構和使館也展示了烏克蘭國旗。此外，有一些國家駐北京的大使館也展示了對同性戀者表達支持的彩虹旗，目前並不確定中國外交部的照會是否與同性戀旗幟的展示也有關係。