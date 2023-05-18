●特斯拉周三股價勁揚4.41%，收在173.86美元。執行長馬斯克周二在年度股東大會上釋出多項重大消息，包括延宕已久的電動皮卡Cybertruck將於今年上市，未來每年可交車約25萬～50萬輛。兩款正在開發中的大眾市場車款，預估未來年產量合計超過500萬輛。2017年發表、號稱地表速度最快的新世代全電動車Tesla Roadster可能在2024年投產。此外，路透社援引消息人士報導，特斯拉計畫在印度建造一座工廠，其產品將用於內銷和出口。

●Western Alliance Bancorp大漲10.19%，一舉收復過去兩周的失土。該銀行周二宣布上季（截至5月12日）存款增加逾20億美元。在近幾個月矽谷銀行、Signature Bank和第一共和銀行（First Republic Bank）接連倒閉後，投資人看好銀行業危機最壞的情況可能已經過去。其他地區銀行同步走高，今年來崩跌近76%的PacWest Bancorp周三飆漲22%。Comerica Inc漲12.3%，Zions Bancorp漲 12%，KeyCorp漲8.6%。

●零售業巨頭Target漲2.58%，TJX Companies Inc收漲0.93%，再加上特斯拉勁揚，周三標普非必需消費類股收漲2.04%，僅次於金融股的上漲2.09%和能源股的漲2.07%。Target和TJX首季財報優於市場預期，但本季獲利預測意外保守，盤中股價一度陷入震盪。

●博通（Broadcom ）收漲2.50%，該公司向歐盟執委會提出反壟斷的補救措施，以緩解該公司砸610億美元收購雲端運算公司VMware的疑慮。根據歐盟執委會周三公布的文件，對這項交易做出裁決的最後期限延至7月17日。博通表示，在2023會計年度完成收購VMware的目標維持不變。

●思科（Cisco）盤後下挫4%，該網路通訊設備大廠上季營收獲利優於市場預期，但上季訂單減少23%，且本季可能進一步下滑。