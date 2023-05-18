5月17日是世界電信日。據大陸工信部消息指出，經統籌組織協調，17日中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電聯合宣佈，在新疆正式啟動全球首個5G異網漫遊試商用。

據大陸工信部介紹，5G異網漫遊是指，當所屬電信商無5G網路覆蓋時，使用者可接入其他電信商的5G網路，繼續使用5G服務。

換句話說，假設用戶使用中國移動的手機卡，去了沒有中國移動訊號的地方，可以無縫切換使用其他電信商的訊號，只要4家中至少有一家在當時有網路訊號。

根據中新網引述中國電信方面表示，在工信部統一組織和指導下，四家運營商及行業上下游產業鏈合作夥伴成功解決了一系列技術難題，創新提出5G異網漫遊終端選網方案擴展適用場景，形成了4項異網漫遊相關專利，聯合編制了4項設備和終端行業標準，提出異網漫遊場景下國際漫遊需求標準，成功在3GPP立項並納入GSMA《5G網路共建共用指南》。通過驗證5G異網漫遊業務能力和商用可行性，為5G核心網異網漫遊試商用奠定了堅實基礎。

大陸電信行業知名分析師付亮表示，這項服務主要針對一些偏遠地區，或者擁有獨家網路地區的使用者，以後不排除會擴大試商用範圍。

具體在費用上面，付亮認為，消費者不用考慮如何結算的事情，產生5G異網漫遊時依然會優先使用消費者套餐內資源，然後電信商之間再進行結算。