29歲女星陳天仁2010年在棒球場幫兄弟象隊加油，碰巧被攝影機捕捉到，溫柔甜美的模樣，被封為「象迷娘」，她在2021年跟男星周孝安奉女成婚，日前卻宣布離婚，結束2年短命婚姻。近日陳天仁上節目分享感情觀，提到自己還有遺憾的人身大事就是擁有一段「幸福的婚姻」，令現場來賓驚訝不已，她則事先強調：「無關前陣子的事情！」

陳天仁近日上節目《11點熱吵店》大聊離婚後的感情觀，談論到「人生中計畫很久卻沒達成」的事情，她大方回答：「幸福的婚姻」，不過她也澄清無關之前離婚，「這是我小時候的計畫。」陳天仁透露，因為小時候爸媽經常吵架，讓她萌生想要一個幸福家庭的渴望，「我立志以後要交一個男朋友、穩交大學4年，畢業了我們就工作，然後存錢一起買房買車、結婚生小孩，就是想得很完美。」

陳天仁自曝自己最大的遺憾就是婚姻。(影片來源/ 11點熱吵店 YT)

結果到了高中談第一次戀愛，陳天仁感情路卻一直很不順，頻頻被劈腿，後來就到大學也一直反覆發生相同事件，最後才心死放棄。對此，主持人沈玉琳開玩笑：「我跟妳講啦，你要真正不劈腿的只有兩種職業，一種是美人魚，他不會劈腿；一種是開火車的，他不會出軌。所以我建議你下一段婚姻嫁給列車長，他不會出軌。」

事實上，陳天仁與周孝安的婚變有跡可循，周孝安去年為戲受訪時就提到，夫妻會為帶小孩事情吵架，當時他承認拍完戲回家還要顧小孩，真的很容易有情緒，2人花很多時間溝通。他也認為有小孩之後，夫妻感情受影響，沒太多耐心理解彼此 ，也不太會開玩笑了，「夫妻相處變得比較敏感。」