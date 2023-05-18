內埔農工師生到壽山動物園幫黑熊設計覓食玩具。（高市觀光局提供）

黑熊「波比」爬上樹梢觀賞園區景緻。（高市觀光局提供）

壽山動物園的黑熊「波比」立姿萌樣。（高市觀光局提供）

「全能改造王」動物園版！高雄壽山動物園攜手內埔農工，豐富動物生活環境，模擬黑熊野外尋找食物，打造「熊」促咪覓食玩具，設計藏食水管、消防水帶食物包，讓黑熊除攀爬棲架、樹木及泡水，也可展現更多野外生活型態。

繼去年內埔農工幫壽山動物園黑猩猩構築木架平台及消防水帶床，豐富動物生活環境後，今年雙方再度攜手合作。觀光局長高閔琳指出，目前共飼養4隻台灣黑熊，其中在園內出生的黑皮和波比兩兄弟熱愛爬樹登高及隔著牆尋找彼此，而平平及瑪莉則來自民間，喜歡獨處，身為「老奶奶」的瑪莉更愛慵懶生活。

觀光局指出，這次合作主要豐富黑熊展場環境，考量進場施作時間不到8小時，堪稱限時「全能改造王」動物園版。因此事前討論很重要，除按黑熊覓食行為特性外，同時參考國外以藏食或者吊掛食物等方式豐富熊類動物行為的環境設計。

園方表示，台灣黑熊具有敏銳的嗅覺，擅長靠嗅覺來尋找食物，厚實的手掌及靈活的爪子是掘土、摘果及取食根莖的好工具，也會挖掘築在地下的蜂窩採食。

因此，這次設計重點除在展場土地挖坑埋入塑膠水管，再投入食物，讓黑熊以嗅聞氣味的方式覓食，另架設消防水帶食物包，將食物藏匿在編織的水帶縫隙中，讓黑熊動動腦，花些心思及技巧獲取食物。

王姓保育員指出，這次升級版消防水帶食物包屬軟材質不易施力抓取，黑熊需要花更多時間思考並摸索如何將吊掛食物包固定，再翻轉編織消防水帶產生開口，讓食物順利掉出，除延長黑熊覓食及進食時間外，也提供更多生理及心理刺激。

內埔農工野生動物保育科老師李仕琴說明，為增加學生實務經驗，積極與相關單位合作，盼將所學應用在提升動物福祉實務上。參與的林姓學生表示，在校期間從製作小玩具到設計大型動物棲架覺得很有成就感。