立法院近日三讀通過將農委會升格為農業部。對此，農委會主委陳吉仲16日在臉書發文，PO出蔡英文上台之後的12項農業政策，並強調是「回應全國農漁民的期盼」。然而大批網友看到後卻氣炸了，怒轟「快點下台」、「做那麼爛，好意思升官喔？」

陳吉仲表示，農業現在面臨愈加嚴峻的氣候變遷挑戰、國際局勢的快速變化，所以農業部必須扛起責任來，為農民建構更完善的農業環境，打造韌性農業。 他還提到，為解決長期以來的農業結構性問題，自2016年蔡英文總統就任後，便努力推動「新農業政策」，這些年來做到包括，建立三保一金農民福利體系、擴大灌溉服務已達3.2萬公頃，將農田水利會升格為「農田水利署」、成功撲滅口蹄疫、全面推動綠色環境給付、提升稻米產業競爭力、提升國產農產品品質、強化農產品產銷體系、學校午餐全面採用國產可溯源食材達96.17%、農產品出口持續成長、全面推動綠色照顧、解除遠洋漁業黃牌警告、有效提升農家所得。

除此之外，陳吉仲還提到，七年來在蔡英文總統的支持下，「新農業政策」帶來台灣農業升級轉型的成效，為良好的從農環境及農業永續發展奠定根基。未來農業部就能在這基礎上，強化因應內外在環境挑戰、拓展農政業務與創新，還進行四個重要的組織創新，分別為動物保護司、資源永續利用司、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署。

但據《中國時報》18日報導，農委會升格農業部後，員額將從4770人變成到5300人，爆增530人，相關官員也就地升官，對照陳吉仲先前因缺蛋問題飽受抨擊，讓大批網友對此篇貼文完全不買帳。

許多網友留言怒轟，「請鬼拿藥單」、「我唯一看到的是你把會變成部了、雞蛋豬肉變貴了、農產賣不出去、成天吹喇叭！」、「民不聊生，還在那邊說瞎話」、「小國家，組織越來越龐大。不是說要精簡組織嗎？可是民進黨執政卻是政府組織越來越大」、「陳吉仲拜託你！不要害民進黨！自己快走 ！」、「你能代表全國農漁民？你只是人民選出來的政府中的一個公職人員，是來當農漁民的奴僕的，竟然大膽到自稱農漁民的期待？自大莫如是、謙卑在哪？我只看到囂張」。不過也有網友相挺，稱「恭喜部長」、「恭喜部長，見證農業發展的重要里程碑」。