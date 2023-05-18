嘉義一名陳姓男子去年12月在網路上以1000元購買100張「XD偽鈔」，今年1月到菜市場鎖定兩間攤商連續以千元偽鈔購買50元的「番茄」換現，經攤商察覺有異報警處理；法官依犯行使偽造通用紙幣罪，判處陳男有期徒刑1年7月，緩刑4年。

據判決書指出，去年12月上旬某日，陳男在網路上以1000元購買100張千元偽鈔。今年1月25日上午10時許，陳男前往嘉義市永和市場，用偽鈔向攤商購買一盒50元的番茄，經攤商找錢950元現金，陳男隨即前往50公尺外另間攤商，同樣再購買一盒50元的番茄，事後攤商的女兒驚覺有異，追上前並質問陳男，陳男隨即將番茄及950元返還，再支付50元，警方到場後當場查獲陳男，扣得10張偽鈔，並於陳男住處內，扣得尚未行使之81張偽鈔，共計91張。

法官審酌陳男正值青壯年，竟不思正途獲取財物，使用偽鈔詐得財物，兼衡2名被害人所受之損害，陳男犯後坦承犯行，態度尚可，所詐得之財物已返還被害人或支付款項購買，法官依犯行使偽造通用紙幣罪，判處陳男有期徒刑1年7月，緩刑4年，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供200小時之義務勞務，及接受4場次共計8小時之法治教育；緩刑期間付保護管束。