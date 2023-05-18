學生黃詠燦(右)榮獲全國創意烘焙競賽冠軍，特別感謝指導老師楊智偉(左)的教導。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科大食品科技系大四學生黃詠燦榮獲首屆「家樂福全國NAKERY創意烘焙競賽」冠軍，她的作品「焙茶榛果土司」刷榛果糖霜增加風味，「紅酒鹹豬肉金枕」以小米酒做液種，使麵包帶有濃厚香氣及濕潤感，搭配紅酒及馬告煎香的鹹豬肉、艾曼塔起司呈現多層次風味，令擔任評審的兩位世界冠軍麵包大師吳寶春師傅、王鵬傑師傅讚譽有加。

指導老師楊智偉表示，家樂福透過全台大專院校推薦報名，經過初賽由評審們選出10位學生晉級決賽，必須在7小時內，製作完成1款土司、2款歐式麵包各6個，競賽由國立高雄餐旅大學烘焙管理系張明旭教授擔任評審長，並邀請兩位世界冠軍麵包大師擔任評審，學生黃詠燦大學期間參加過10場國內外競賽，屢屢獲獎累積了雄厚實力，這次能夠脫穎而出拿到冠軍，非常不容易。

黃詠燦的得獎作品「焙茶榛果土司」。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

黃詠燦指出，初賽截止前不到一星期才決定參賽，趕緊花一天時間寫配方，接著從下午到晚上馬不停蹄練習製作、拍攝需繳交影片，從得知晉級決賽到比賽時間剩不到1個月，更是努力練習，重覆試做調整，把作品重量控制在±20％規定重量以內，像「焙茶榛果土司」使用日本焙茶粉製作餡片，並加入榛果醬，使原本柔軟的麵糰吃起來更綿密濕潤，但若未拿捏好比例麵糰會太軟，掌控難度較高。

黃詠燦的得獎作品「紅酒鹹豬肉金枕」。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

黃詠燦說，「紅酒鹹豬肉金枕」這款作品，則是之前參加活動品嚐過原住民的小米酒，突發奇想拿它來替代水做液種，混入麵糰使麵包吃起來不僅有濃厚香味，口感更輕盈，帶著濕潤感，還加入了使用紅酒及原住民香料馬告粉煎至金黃的鹹豬肉、大蒜、艾曼塔起司，讓麵包口感更有層次，用紅酒煎鹹豬肉也是一種另類的嚐試，紅酒酸甜味意外中和了豬肉油膩感，也帶出馬告粉香氣。

「從大一到大四楊老師就像一個爸爸，每當遇到撞牆期總是跟我說失敗了沒關係，才知道下一次要怎麼進步，這次連在日本出差也用Line幫忙看練習的作品。」黃詠燦說，這場比賽算是大學生活最後一場比賽，日前頒獎典禮老師因為要上課沒辦法一同到場，特地帶老師的海報上台去領獎，表達最深的感謝。