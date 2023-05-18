一名50多歲男子某天覺得左側牙齒微痛，心想好好刷牙也許可自癒，未料2天後左臉腫漲且疼痛難耐，急忙就醫才知齲齒引起蜂窩性組織炎。牙醫師表示，除了齲齒（蛀牙）外，牙周病等的慢性發炎，都可能造成臉部的蜂窩性組織炎，嚴重可併發敗血症，甚至危及性命。

北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科醫師蒲永峻表示，齒源性蜂窩性組織炎是由牙齒的細菌引起急性感染，常見症狀為臉部、下顏面部或頸部突然腫脹，嚴重可能引起張口受限、發燒、吞嚥困難，或併發上呼吸道阻塞、敗血症等，造成嚴重且廣泛的發炎，甚至危及性命。

他表示，當發生蛀牙時，若放任不管，就會越蛀越深，形成嚴重齲齒引發牙髓炎甚至牙髓壞死。當牙髓壞死後，須根管治療，將壞死的神經血管及細菌清除。

他提醒，有些民眾覺得牙髓壞死後，牙齒不會疼痛就不須治療。但事實上，細菌會在牙髓腔中大量孳生，造成根尖周圍炎的慢性發炎。當身體免疫力狀況良好時，它還能和平共存，一旦狀況不好，例如糖尿病患、老年人、常熬夜睡不好的人，就可能會開始腫脹化膿，甚至造成齒源性蜂窩性組織炎。

他表示，一旦發生蜂窩性組織炎，就須用抗生素治療，先控制感染，此時醫師會視情況切開引流膿瘍來減少腫脹輔助治療，即使需要拔牙手術，還須得等蜂窩性組織炎改善後才能進行。