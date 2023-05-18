聯合國專家今天在一份新報告中指出，緬甸軍方自2021年2月發動政變以來，已進口至少10億美元的武器和其他物資，並指責俄羅斯和中國協助其血腥鎮壓反對勢力。

路透社報導，緬甸軍方自奪權並拘留文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和數名重要閣員後，反對勢力在一些地區加入了少數民族叛亂分子進行武裝抗爭，軍方則以空襲和重型火力回應，甚至包括平民聚居地區。

聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯（Tom Andrews）在報告中說，俄羅斯製造的Mi-35直升機、米格-29（MiG-29）戰鬥機和雅克-130型（Yak-130）輕型飛機，還有中國的K-8噴射機，最常被用來空襲學校、醫療設施、民宅和其他民間場所。

安德魯斯在聲明中說：「好消息是我們現在知道是誰在提供這些武器，以及他們在哪些司法管轄區運作。」他呼籲聯合國成員「加強並阻止武器流通」，全面禁止提供武器給緬甸軍方，執行現有禁令與聯合制裁。

安德魯斯利用貿易數據詳細說明政變後供應緬甸軍方的武器和其他商品價值，包括國內武器生產的原料，有4.06億美元來自俄羅斯，2.67億美元來自中國。

印度國有實體也提供少量物資給緬甸軍方，新加坡、印度與泰國公司則參與運送。

報告提及的5國駐聯合國代表團並未立即對此做出回應。

安德魯斯在紐約舉行的記者會上說，中國官員稍早抨擊他的報告誹謗合法的武器貿易，俄羅斯官員也表達類似回應。