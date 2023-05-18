七大工業國集團（G7）領袖峰會本週即將在日本廣島登場，然而籠罩峰會最大的陰影，會是2個未受邀與會的國家：中國和俄羅斯。

世界先進民主國家領袖將從19日起在日本西部城市廣島召開3天會議。官員表示，這些國家領袖目標團結一致對付來自北京和莫斯科當局的挑戰，將需要化解彼此之間的一些分歧。

多位官員告訴路透社，G7內部分歧在中國議題上似乎最顯而易見，各國忙著設法對他們認為中國對全球供應鏈和經濟安全構成的威脅發出警告，同時又不致徹底疏遠一個強大且重要的貿易夥伴。

G7國家由美國、日本、德國、英國、法國、加拿大和義大利組成，他們在經濟上全都與世界第二大經濟體、關鍵全球製造業基地及市場的中國關係密切。

美國一名高階政府官員本週告訴路透社，這場峰會將展現G7領袖一致支持對中國採取共同態度，不過這名官員也承認這是峰會「較為複雜的議題之一」。

作為更廣泛聯合聲明的一部分，G7領袖預計也將討論他們對中國在國外交易使用「經濟脅迫」的關切；根據路透社報導，主要聲明預計包括「特別針對中國的部分」。

德國高層政府消息人士透露，峰會還會有一些針對烏克蘭、經濟韌性及安全、糧食安全等議題宣言。

直接瞭解會談內容的官員表示，G7領袖也計劃收緊對俄羅斯祭出的制裁，針對援助俄國攻打烏克蘭的能源和出口採取措施。

官員指出，新的制裁將鎖定涉及第三國的制裁規避，並尋求破壞俄羅斯未來的能源生產，遏制支援俄國軍方的貿易活動。

官員表示，對東道主日本來說，日本擔心俄羅斯對烏克蘭的行為會助長中國對台灣採取行動下，想要對國際基於規則的秩序的重要性傳遞明確訊息。