美道瓊工業指數17日大漲408.63點，漲幅1.24％，收33,420.77點；那斯達克上漲157.51點，漲幅1.28％，收12,500.57點。S&P 500指數上漲48.87點，漲幅1.19％，收4,158.77點。費城半導體指數小跌75.98點，漲幅2.49％，收3,124.68點。

受惠債務上限談判可望達成協議，帶動美股開高走高，四大指數收盤漲幅都逾1％，費城半導體大漲2.49％。五大科技股同步收紅。半導體普遍上揚，台積電ADR漲5.82％、聯電ADR漲2.15％。

群益投顧表示，短線技術面扭轉翻多，大盤蓄勢再向萬六挑戰，留意成交量變化，預料指數區間落在15,700～16,100點。操作上則以盤面熱門股為主，參考短期均線變化，汰弱留強換股操作。

在類股表現上，蘋果頂規iPhone 15 Ultra採用潛望式鏡頭，將加速潛望式鏡頭市場滲透率，加上預期蘋果首款MR頭盔即將問世，今年全球VR裝置出貨量可望大幅上調，有助相關光學鏡頭廠營運表現。

另外，三大記憶體廠陸續宣布減產，有助供給面轉趨穩定，儘管需求面仍疲弱，但第二季供過於求情況持續改善，支撐報價跌幅縮小或回穩，下半年通膨影響趨緩需求回溫後，可望營運復甦成長。