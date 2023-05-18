知名主持人 陳鴻因節目《阿鴻上菜》爆紅，俊俏外貌被封為「師奶殺手」，近年雖鮮少出現在螢光幕前，仍不時透過社群分享日常點滴，沒想到日前PO出年邁母親跌坐在地上的畫面，接著怒斥政府單位：「這種隱藏的粗心設計工程實在太危險」。

陳鴻於臉書PO出母親跌坐在地上的畫面，連穿的鞋子都掉落在旁，他隨即還原當下情況：「過程中有兩分鐘(母親)疼痛到完全無法動彈，令人擔心」，但還好只有擦傷，才讓他放下心中的大石頭，但也不忘強調：「如果爬不起來，我也會很抱歉的追究當局應正視責任」，接著指出並非所有老百姓都能跨過凸出的紅線，尤其手機族更是容易疏忽大意，直言這種粗心設計工程太過危險。

陳鴻指出在擁有百年歷史的火車站附近發生意外，不僅會讓旅客充滿陰影，也會對此地印象分數大打折扣，因此呼籲新竹市政府相關單位，身為一個科技城市無障礙空間之必要，更確切相信母親絕非第一個被絆倒的人，也希望能就此改善，不希望相同狀況再次重演。

對此，網友紛紛留言：「這紅線有高低差真是奇葩的設計，老人家禁不起跌倒的」、「轉角的地方之所以突起，是為了退縮斑馬線，讓行人不落入視線死角、同時讓行人走最短距離過馬路」，但也有不少人質問：「你是先拍照還是先扶媽媽起來啊」、「我爸媽如果在路上跌倒還有人拍照，我一定給他一拳」，對此，陳鴻暫未做出回應。