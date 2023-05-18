一名女網友分享，最近發現冷氣用除濕模式，竟比冷氣模式還冷，甚至會冷到頭痛，讓她很好奇背後原因，貼文也引起網友討論，內行網友解釋，冷氣達到設定溫度就會開始送風，但除濕模式卻不會停止運轉，因此會越來越冷，也有大批網友表示，要除濕還是去買除濕機，因為冷氣的除濕模式堪稱吃電怪獸，收到電費帳單可能會很心痛。

一名女網友在臉書社團《爆系知識家》上分享，平常開冷氣都設定在26度，溫度剛好，但她意外發現如果冷氣改用「除濕模式」，竟然冷到不行，甚至會凍到有點頭痛，讓她很好奇背後原因。

貼文引起網友討論，有人留言解釋，選用冷氣模式，達到設定的室內溫度，冷氣的壓縮機就會停止開始送風；但如果是除濕模式，壓縮機則是會一直運轉、繼續除濕，不會因為室內溫度達到設定溫度就停止。

不少網友也留言說，「買一台除濕機更省錢」、「開冷氣本身就自帶除濕效果，不用刻意開除濕，開除濕反而耗電，如果真的太濕就直接搭配專門的除濕機，這樣效率最高」、「冷氣別開除濕，根本吃電用的」、「用冷氣開除濕很耗電，我都直接買除濕機」、「開除濕的話，吃電會吃很兇」。