美國總統拜登啟程前往日本參加七大工業國（G7）集團領袖峰會前表示，他始終會與中國國家主席習近平會面。另有消息指，拜登政府正考慮未來數月安排高層官員訪問中國，尋求與中國就重大議題重新接觸。

香港星島網引述外媒報導，拜登因要處理債務上限問題而縮短行程，於啟程前往日本出席七大工業國集團峰會前，回應記者提問是否計畫很快與習近平會面，他稱無論是否很快，都將會面。

白宮國家安全顧問蘇利文表示，拜登將嘗試在峰會期間，與韓國和日本領導人舉行三方會談。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登政府正在考慮安排高級政府官員在未來幾個月內訪問北京。引述美國官員指，正在討論安排4位高級官員，包括國務卿布林肯、財長葉倫、商務部長雷蒙多和氣候特使凱瑞（John Kerry），但出訪次序未定。

報導指，美方尋求克服2月中美氣球事件，與中方重建正常溝通管道。消息人士指，美國國務院官員認為布林肯應該是第一位訪問北京的美國政府高官，屆時將與中方就烏克蘭戰爭、台灣局勢等議題進行討論。但目前還沒有考慮布林肯訪問的具體日期。