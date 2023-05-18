菲律賓籍失聯移工阿雅在台認識同鄉的移工男友，並懷孕生下1女，現已5歲，孩子在躲躲藏藏中長大，總是童言童語問媽媽：「為什麼要躲來躲去？」讓阿雅心疼不已，加上擔心日後就學問題，日前來到移民署新竹縣專勤隊自行到案尋求協助，在專勤隊協助下已取得旅行文件，就要帶著女兒返回菲國就學了。

阿雅向專勤隊表示，因家庭經濟狀況不佳，10幾年前來台擔任監護工，後來因故離開雇主而遭通報失聯。失聯期間認識同為菲律賓籍的移工男友，並搬進男友宿舍同住生活，後來還懷孕生下1女。女兒出生後原本要立刻帶女兒返回菲律賓，但因疫情突然爆發和在家鄉的阿公突然生病，害怕孩子在返家途中染疫，也擔心返家後增加阿公的負擔，所以繼續滯留台灣。

3年疫情之下，阿雅的女兒一眨眼以5歲了，總是童言童語問媽媽：「我們為什麼要躲來躲去？」、「媽媽，為什麼我不能去上學？」一連串因為身分問題而產生的疑問，以及即將面對的就學問題，讓阿雅不知所措。

日前阿雅正好在網路上看到移民署宣導擴大自行到案專案，採最低罰鍰新台幣2000元、免收容及不管制等措施，讓她看到了希望，於是趕緊帶著女兒到專勤隊自行到案。在專勤隊人員積極聯繫馬尼拉經濟文化辦事處協助下，辦妥母女2人的旅行文件，也訂好近日返國的機票，讓阿雅終於放下心中大石。

新竹縣專勤隊隊長李文達表示，擴大逾期停居留外來人口自行到案專案即日起至6月30日止，對符合專案條件的自行到案人士從寬論處，採取免收容、最低罰緩及不管制等措施，呼籲在台逾期停居留之外來人口把握機會，儘快自行到案，另可撥打移民署多國語言免付費專線1990或新竹縣專勤隊03-5251343洽詢。